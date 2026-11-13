حزب الله دان استهداف العدو الصهيوني لمستشفى ناصر الطبي: جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجله الأسود

دان حزب الله بشدة العدوان الإرهابي والوحشي الذي نفذه العدو الصهيوني باستهداف مبنى الجراحات في مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة العديد من الأطباء والمرضى والعاملين في المستشفى، وإخراج المبنى عن الخدمة، في جريمة حرب جديدة موصوفة تضاف إلى سجله الأسود المليء بالجرائم والاعتداءات بحق المستشفيات والمنشآت الطبية.

وقال حزب الله في بيان له إن “هذه الجريمة التي تثبّت الطبيعة الإجرامية المتأصلة لدى هذا العدو، الذي يواصل حرب الإبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تفرض حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها”، ولفت الى ان “استهداف هذه المنشآت والطواقم الطبية والمرضى والجرحى لا يمكن تبريره بأي ذريعة أو ادعاء، وإن استمرار الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء هذه الجرائم والمجازر سيشجع العدو الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكد حزب الله “تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني”، ودعا “المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة العدو وقادته على ما يرتكبونه من انتهاكات ومجازر”.

المصدر: موقع المنار