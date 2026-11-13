حزب الله: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة العدو وقادته على ما يرتكبونه من انتهاكات ومجازر