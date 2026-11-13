حزب الله: إن استمرار الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء هذه الجرائم والمجازر سيشجع العدو الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني