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    حزب الله: إن استمرار الصمت الدولي والعربي المخزي إزاء هذه الجرائم والمجازر سيشجع العدو الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني

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