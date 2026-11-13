الجمعة   
   13 11 2026   
   3 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 18:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حزب الله: هذه الجريمة تثبّت الطبيعة الإجرامية المتأصلة لدى هذا العدو الذي يواصل حرب الإبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      حزب الله دان استهداف العدو الصهيوني لمستشفى ناصر الطبي: جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجله الأسود

      حزب الله دان استهداف العدو الصهيوني لمستشفى ناصر الطبي: جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجله الأسود

      حزب الله: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة العدو وقادته على ما يرتكبونه من انتهاكات ومجازر

      حزب الله: ندعو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة العدو وقادته على ما يرتكبونه من انتهاكات ومجازر

      حزب الله: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني

      حزب الله: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدوان الصهيوني