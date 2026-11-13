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    حزب الله: هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تفرض حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها

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