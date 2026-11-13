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حزب الله يدين بشدة العدوان الإرهابي والوحشي الذي نفذه العدو الصهيوني باستهداف مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
13-11-2026 17:30 مساءً
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