ميرتس يناشد ترامب عدم إثارة مفاجآت خلال لقائه ببوتين

ناشد المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس اليوم ‌الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إثارة ​أي مفاجآت خلال ​المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا ⁠الأسبوع المقبل مع ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ​في الصين.

وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة ​الاتحاد الأوروبي “يخشى البعض ​هنا في دبلن أن يتحول ‌هذا ⁠الأمر إلى أنكوراج ثانية”، في إشارة لمدينة سبقت أن ​استضافت اجتماعا ​بين ⁠ترامب وبوتين.

وأضاف “لذا، أود أن أوجه ​رسالتنا إلى الولايات ​المتحدة ⁠بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا ⁠في ​اللعب كجزء ​من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا”.

المصدر: رويترز