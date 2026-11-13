ميرتس يناشد ترامب عدم إثارة مفاجآت خلال لقائه ببوتين

ناشد المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إثارة أي مفاجآت خلال المحادثات المتوقعة حول أوكرانيا الأسبوع المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين.
وقال ميرتس على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي “يخشى البعض هنا في دبلن أن يتحول هذا الأمر إلى أنكوراج ثانية”، في إشارة لمدينة سبقت أن استضافت اجتماعا بين ترامب وبوتين.
وأضاف “لذا، أود أن أوجه رسالتنا إلى الولايات المتحدة بوضوح تام: رجاء، لا مفاجآت. استمروا في اللعب كجزء من فريق أوروبا وفريق أوكرانيا”.
المصدر: رويترز