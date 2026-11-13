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    عراقجي: ‏إيران تتمتع بحقها في الدفاع المشروع عن النفس رداً على الهجوم المسلح استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

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