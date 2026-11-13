‏وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: في ظل غياب أي مبرر قانوني معتبر للجوء إلى القوة فإن الهجوم العسكري الأميركي على إيران يُعد فعلاً غير مشروع دولياً تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنه