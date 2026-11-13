الجمعة   
   13 11 2026   
   3 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 16:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ‏وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: في ظل غياب أي مبرر قانوني معتبر للجوء إلى القوة فإن الهجوم العسكري الأميركي على إيران يُعد فعلاً غير مشروع دولياً تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنه

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | وكالة الطاقة الدولية: تداعيات الحرب على إيران تهدد إمدادات النفط العالمية

      تقرير مصور | وكالة الطاقة الدولية: تداعيات الحرب على إيران تهدد إمدادات النفط العالمية

      وزير الصحة: إجراءات إصلاحية في المستشفيات الحكومية وملف الدواء

      وزير الصحة: إجراءات إصلاحية في المستشفيات الحكومية وملف الدواء

      تقرير مصور | واشنطن أمام خيارات متضاربة في مواجهة إيران

      تقرير مصور | واشنطن أمام خيارات متضاربة في مواجهة إيران