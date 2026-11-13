الجمعة   
   13 11 2026   
   3 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 16:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سرايا القدس: خلال عملية التصدي والاشتباك أوقع مجاهدونا عدداً من عناصر القوة العميلة بين قتيل وجريح ما استدعى تدخل الجيش الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب

      مواضيع ذات صلة

      وزير الصحة: إجراءات إصلاحية في المستشفيات الحكومية وملف الدواء

      وزير الصحة: إجراءات إصلاحية في المستشفيات الحكومية وملف الدواء

      تقرير مصور | واشنطن أمام خيارات متضاربة في مواجهة إيران

      تقرير مصور | واشنطن أمام خيارات متضاربة في مواجهة إيران

      ميرتس يناشد ترامب عدم إثارة مفاجآت خلال لقائه ببوتين

      ميرتس يناشد ترامب عدم إثارة مفاجآت خلال لقائه ببوتين