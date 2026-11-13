سرايا القدس: خلال عملية التصدي والاشتباك أوقع مجاهدونا عدداً من عناصر القوة العميلة بين قتيل وجريح ما استدعى تدخل الجيش الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب