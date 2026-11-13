سرايا القدس: اشتبك مجاهدونا من المسافة صفر مع قوة من الميلشيات العميلة التابعة للعدو بعد كشف تقدمها شرق حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة

تصريح مقتضب صادر عن سرايا القدس:

اشتبك مجاهدونا من المسافة صفر مع قوة من الميلشيات العميلة التابعة للعدو بعد كشف تقدمها شرق حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة، فجر اليوم الجمعة الموافق 13-11-2026م

خلال عملية التصدي والاشتباك أوقع مجاهدونا عدداً من عناصر القوة العميلة بين قتيل وجريح ما استدعى تدخل الجيش الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب من مكان الحدث ساحبة معها عناصرها الجرحى والقتلى.

ارتقى خلال العملية شهيدنا المشتبك/ «أكرم سعدي حسنين» أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة التفاح والدرج بلواء غزة.

وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد

وسيعلمُ الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون

المصدر: بيان