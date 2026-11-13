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    سرايا القدس: اشتبك مجاهدونا من المسافة صفر مع قوة من الميلشيات العميلة التابعة للعدو بعد كشف تقدمها شرق حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة فجر اليوم الجمعة

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