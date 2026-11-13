الخير: الرهان يبقى على المقاومة ومجاهديها وطهران لن تتخلى عن لبنان

اشار رئيس المركز الوطني كمال الخير الى “أن لبنان يواجه منذ عام ١٩٤٨ اعتداءات العدو الإسرائيلي وأطماعه التوسعية”، مشددا على “أن الصراع الدائر في المنطقة هو صراع بين الحق والباطل وأن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من البقاء في لبنان في ظل تمسك اللبنانيين بخيار المقاومة”.

واعتبر خلال موقفه الأسبوعي واستقباله وفودا شعبية أمت دارته في المنية ، “أن العدو الإسرائيلي اعتاد الاعتداء على لبنان واجتياح أراضيه مذكرا باحتلال بيروت”، وأكد” أن المقاومة التي حررت لبنان عام 2000 تشكل قوة أساسية في مواجهة الاحتلال وأن الرهان يبقى على المقاومة ومجاهديها بعيدا عن الرهان على المفاوضات واتفاقات العار”.

وانتقد الخير “أداء السلطة السياسية اللبنانية”، معتبرا أنها “تتحرك تحت وصاية أميركية”، وداعيا إياها إلى “التمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة باعتبارها الطريق الوحيد إلى تحرير الأرض وصون السيادة”، مؤكدا “أن التحرير لن يتحقق عبر التفاوض وأن المطلوب رفض أي تنازلات أو مواقف تؤدي إلى الخضوع للإملاءات الإسرائيلية”. وشدد على “ضرورة التمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية”.

ولفت الخير الى انه “من الواجب والضروري أن نعمل على الغاء الاتفاق الذس جلب للبنان العار والتمسك بالقرار 1701”.

وأعلن الخير أنه “لا مشكلة اليوم في أن ايران تريد مساعدة لبنان فما هي المشكلة بل من الواجب ان نقدر للجمهورية الاسلامية الايرانية موقفها وان نقول لها شكرا على كل دعم تقدمه ايران للبنان “، معتبرا “أن طهران لن تتخلى عن لبنان ومقاومته في ظل المواجهة القائمة مع العدو الإسرائيلي فنحن نثق بقدرتها على التفاوض من موقع القوي وليس الضعيف”.

وحذر من “مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية في لبنان داعيا إلى تجنب الفتنة الداخلية في مرحلة حساسة “.