قمة شي – ترامب – بوتين المحتملة تثير مخاوف أوروبيّة واوكرانية وتايوانية من اتفاق يالطا جديد

يتوقع خبراء انه بحال انعقاد اللقاء بين الرؤساء شي جينبينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين بالفعل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الأسبوع المقبل في شنجن الصينية، فإنه لن يسفر عن نتائج تُذكر، باستثناء صورة تاريخية.

وخلال المؤتمر التاريخي في شباط/فبراير 1945، اجتمع الأميركي فرانكلين روزفلت والبريطاني ونستون تشرشل والسوفياتي جوزيف ستالين، قادة القوى الكبرى التي كانت تحارب ألمانيا، في قصر قرب يالطا، المنتجع الساحلي في شبه جزيرة القرم التي كانت آنذاك ضمن الأراضي السوفياتية. وضمّت روسيا شبه الجزيرة الأوكرانية هذه إلى أراضيها عام 2014.

وتوثّق صور تلك الحقبة بالأبيض والأسود اللحظة المفصلية التي أرست أسس الهيمنة السوفياتية على أوروبا الشرقية ورسمت خطوط المواجهة المستقبلية للحرب الباردة.

ومنذ أسابيع، يجري الحديث عن احتمال عقد قمة بين شي وترامب وبوتين في شنجن. وتحدّث الكرملين عن إجراء تحضيرات، وأشارت بكين إلى أنها على تواصل مع واشنطن وموسكو بهذا الشأن، فيما قال ترامب إن القمة ستتناول مواضيع عدة، بينها نزع السلاح النووي والحرب على إيران.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، من اللقاء بين القوى العالمية الثلاث الكبرى، قائلا “لم يتّضح بعد ما قد تناقشه الصين وروسيا والولايات المتحدة (…) لا نريد إطلاقا أن يتحوّل ذلك إلى يالطا 2 أو 3 أو 4، مع إعادة توزيع مناطق النفوذ”.

وتسعى موسكو منذ سنوات إلى التوصّل مع الولايات المتحدة إلى تفاهم شامل بشأن بنية الأمن في أوروبا، ولا سيما وقف توسّع حلف شمال الأطلسي قرب الحدود الروسية، وهو ما تعدّه موسكو تهديدا وجوديا.

ومن شأن تصريحات ترامب الأخيرة، التي توقع فيها اتفاقا “كبيرا جدا” مع روسيا بشأن أوكرانيا قد يشمل “أوروبا بأكملها”، أن تزيد مخاوف الأوكرانيين والأوروبيين.

صيغة اللقاء

عقد الروس والأوكرانيون هذا الأسبوع في أبوظبي أول محادثات مباشرة بينهم منذ أكثر من ثمانية أشهر. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن هدف موسكو هو التوصل إلى “يالطا وبوتسدام جديدين وعصريين”، في إشارة إلى مؤتمر آخر عقد عام 1945 للتحضير لمرحلة ما بعد الحرب.

وستراقب تايوان أيضا قمة شنجن عن كثب. فالجزيرة التي تطالب بها الصين وتدعمها الولايات المتحدة، تخشى بدورها أن تدفع ثمن تفاهمات بين القوى الكبرى.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية الأسترالية وين تي سونغ “إذا كانت إدارة ترامب منفتحة على فكرة التخلي عن شريك (أوكرانيا) لتسهيل أمورها، فقد تتخلى عن شريك آخر”.

وترى الباحثة في معهد هدسون تسيبورا فريد أن ما يثير القلق في قمة شي وترامب وبوتين هو “فكرة أن تقرر بضع قوى كبرى أمن دول أخرى ومستقبلها من دون استشارتها”.

وتقول لوكالة فرانس برس إن صيغة اللقاء بحدّ ذاتها “توضح أي الدول لها وزن، وأيها يمكن أن تكون مصالحها موضع تفاوض”.

لكنّ تباين أولويات الأطراف الثلاث يجعل من المستبعد أن تسفر قمة شنجن عن نظام عالمي جديد.

ويشير عميد معهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة رنمين في بكين وانغ وين إلى أن الصينيين والأميركيين والروس “لديهم مطالب مختلفة جذريا”، مستنتجا أن “من المرجح جدا أن تنتهي المحادثات من دون تقدم كبير”.

“انزعاج” صيني

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن نظيره الصيني أبدى، خلال زيارته الأخيرة للصين، “انزعاجا” من فكرة إجراء محادثات ثلاثية بشأن أوكرانيا.

وأضاف في تصريح لقناة “إيه آر دي” الألمانية “شدد صراحة على أن هذا نزاع أوروبي، ويجب أن يكون الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات”.

وفي ملف نزع السلاح النووي، تطالب الصين منذ وقت طويل الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما قبل أن توافق على مناقشة ترسانتها.

ويقول وين تي سونغ “ليس لهذه القوى الكبرى الثلاث عدو مشترك، كما كانت ألمانيا النازية بالنسبة إلى روزفلت وتشرشل وستالين. لذلك، ينبغي توقع مفاوضات حول كلّ ملف على حدة، بدلا من اتفاق شامل كبير”.

ويرى وانغ وين بدوره أن الأرجح هو أن تفضي قمة شي وترامب وبوتين إلى إنشاء خطوط اتصال مباشر في حالات الأزمات، أو إلى تعاون في ملفات محددة مثل مكافحة الإرهاب أو الصحة العامة.

ويشير إلى أن الصين عارضت منطق يالطا “منذ البداية”. ويقول إنها قد تبدد المخاوف من يالطا جديدة بتكرار تأكيد مواقفها المعهودة بشأن السيادة ودعم المنظمات المتعددة الأطراف خلال قمة شنجن.

بل إنه يتصور أن تستغل بكين قمة كهذه لـ”فتح قناة تواصل جديدة بين الصين وأوروبا”.

المصدر: أ ف ب