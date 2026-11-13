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    حزب الله: شعبنا المقاوم للاحتلال الإسرائيلي في لبنان يستنكر ويدين ما يتعرض له شعب البحرين الشقيق من ظلم سياسي

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