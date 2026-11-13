وزارة الصحة تدعو إلى أعلى درجات اليقظة وتعزيز إجراءات الوقاية والتحصين في مواجهة مخاطر شلل الأطفال

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعاً طارئاً خُصّص لتقييم المخاطر الصحية التي قد تواجه لبنان، في ضوء تسجيل حالات شلل أطفال ناجمة عن فيروس مشتق من اللقاح (Vaccine-Derived Poliovirus) في محافظة دير الزور في سوريا، وما يستدعيه ذلك من رفع مستوى الجهوزية وتعزيز إجراءات الوقاية والترصد والتحصين في لبنان.



شارك في الاجتماع مديرة البرنامج الوطني للتحصين الدكتورة رندة حمادة، والممثلون عن اللجان العلمية والاستشارية المعنية بالتلقيح، الدكتور برنار جرباقة والدكتور محمد عيتاني والدكتور عبد الرحمن البزري، إلى جانب ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد زويتن، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الدكتور شو أنك، خبراء وفرق تقنية من المنظمتين، والفريق التقني للبرنامج الوطني للتحصين، والمسؤولين المعنيين بالترصد الوبائي والطب الوقائي في وزارة الصحة العامة.



وتناول الاجتماع تقييماً للمخاطر المحتملة وانعكاساتها على الوضع الوبائي في لبنان، والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بصورة عاجلة، مع التشديد على أن التطورات الإقليمية تستدعي أعلى درجات الحيطة والحذر، ولا سيما في ظل الظروف الطارئة والمتتالية التي يمر بها لبنان وما قد تتركه من تأثير على انتظام خدمات التلقيح والتغطية الروتينية.



وفي هذا الإطار، تم التشديد على تعزيز التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني لضمان التحقق من الوضع التلقيحي للأطفال الوافدين عبر المعابر الحدودية الرسمية، وتسهيل تلقيح الأطفال الذين يحتاجون إلى استكمال جرعاتهم، ولا سيما بلقاح شلل الأطفال الفموي، بالتعاون مع الفرق الصحية المعنية، بما يضمن عدم تفويت أي فرصة للتلقيح.

وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف جهود التلقيح الروتيني، خصوصاً في المناطق التي تسجل انخفاضاً في نسب التغطية، وتعزيز الترصد الوبائي والكشف المبكر عن أي حالات مشتبه بها، إلى جانب استمرار التنسيق التقني مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء المعنيين لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدابير الوقائية.



بدوره، شدد وزير الصحة العامة على أن مسؤولية حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات هي مسؤولية وطنية مشتركة، لا تقتصر على وزارة الصحة العامة والفرق الصحية، بل تشمل مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، والمدارس، والأهالي، وجميع الشركاء المعنيين.



وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة العامة الأهالي إلى التأكد من استكمال أطفالهم جميع جرعات اللقاحات المقررة وفق البرنامج الوطني للتحصين، وعدم التهاون أو التأخر في تلقيحهم، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة مجاناً وبجودة عالية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشبكة الوزارة وشركائها، كما في العيادات الخاصة المتعاونة مع الوزارة.



وأكدت الوزارة أن لبنان تمكن، بفضل الجهود الوطنية المشتركة واستمرار برامج التحصين، من الحفاظ على خلوّه من شلل الأطفال للعام الثالث والعشرين على التوالي، وأن المحافظة على هذا الإنجاز تتطلب استمرار اليقظة والتزام الجميع بالتلقيح والترصد والإجراءات الوقائية فالتلقيح ليس مجرد إجراء صحي، بل هو حق أساسي لكل طفل ومسؤولية مشتركة لحماية المجتمع. والطفل له الحق في اللقاح، وفي الحياة الكريمة والصحة الجيدة.



ودعت جميع المعنيين إلى التعامل مع هذا التطور بأعلى درجات المسؤولية والوعي، حفاظاً على صحة الأطفال وضماناً لاستمرار حماية لبنان من شلل الأطفال.



لأي استفسار أو معلومات إضافية حول هذا الموضوع، يُرجى التواصل مع دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة على الأرقام التالية: 01-830371 – 72

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام