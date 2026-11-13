فان هولن يتحدى شومر بالترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي

قال السناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن أمس الخميس إنه سيترشح لمنصب زعيم ​الأغلبية في مجلس الشيوخ، متحديا تشاك شومر، الذي يقود ‌الديمقراطيين في المجلس منذ عام 2017، وذلك بعد أن فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية المقاعد عقب انتخابات التجديد النصفي.

وأصدر شومر بيانا أمس قال ​فيه إنه يمتلك الأصوات الكافية للاستمرار في منصب زعيم ​الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.

وستجرى عملية التصويت السري الشهر المقبل.

وقال ⁠فان هولن، من ولاية ماريلاند، إن الناخبين طالبوا في ​الانتخابات “بتغيير الوضع الراهن الذي لا يخدم الطبقة العاملة”.

وأضاف “الكرة الآن في ​ملعبنا لنقتنص الفرصة ونقوم بما علينا فعله لنحظى بقيادة جديدة… لهذا السبب أترشح لمنصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ”.

وقال فان هولن (67 عاما) في ​مقابلة إعلامية إنه يحظى بدعم أكثر من 10 من أصل ​55 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ لكنه أقر بأنه “المرشح الأقل حظا” في ‌السباق ⁠ضد شومر البالغ من العمر 75 عاما.

وقال السناتور المنتخب عبدول السيد من ميشيغان والسناتور بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل ينضم إلى كتلة الديمقراطيين، إنهما سيدعمان فان هولن العضو ​في مجلس ​الشيوخ لما يقرب ⁠من عقد من الزمن وقضى قبل ذلك 14 عاما في مجلس النواب.

كان فان هولن قال ​إن على الديمقراطيين السعي لتحقيق أهداف متعددة ​بشكل متزامن ⁠منها محاسبة إدارة الرئيس دونالد ترامب على “الفساد الصارخ”، ومحاولة إنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتوحد خلف أجندة اقتصادية قوية تستهدف ⁠الطبقة العاملة.

وعلى ​صعيد السياسة الخارجية، انتقد فان هولن ​احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وهجومها العسكري على غزة، ودعا إلى ​عدم تعميق العلاقات الدفاعية مع إسرائيل.

المصدر: رويترز