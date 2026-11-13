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    عربي وإقليمي

    بالصورة | بزشكيان يشارك في تشييع شهداء الدفاع المقدّس مجهولي الهوية في طهران

      المصدر: وكالة فارس

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