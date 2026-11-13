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    حرس الثورة الاسلامية: حاولت سفينة لنقل الغاز المسال قبل ساعات عبور المسار الجنوبي غير المصرّح به شرقي مضيق هرمز ما أدى إلى اصطدامها بلغم بحري وانفجارها بقوة شديدة

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