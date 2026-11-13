لم يعد كما كان: اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة تراجع تأثيره والتحذير

الإثبات المُفضل لدى يهود الولايات المتحدة بأنهم مندمجون في المجتمع الأمريكي ويعتبرون أمريكيين هو مشاركتهم في الانتخابات، وخاصة الوطنية منها (الرئاسية). لا توجد بيانات متفق عليها بشأن حجم ومدى مشاركة اليهود في الانتخابات.

يشكل اليهود أقل من 2 بالمائة من إجمالي السكان. ومن المعروف والمقبول، لا سيما على الجبهة السياسية الداخلية، أن اليهود يحبون بل ومتحمسون لاستغلال حقهم في التصويت ولا تفويت أي فرصة رسمية مثل الانتخابات للتعبير عن آرائهم حول المرشحين والمرشحات المتنافسين.

في هذا المجال، أي مشاركة اليهود في الانتخابات، لوحظ في السنوات الأخيرة تطور مثير للاهتمام. ففي التقارير والمقالات التحليلية والتقديرات التي تنشرها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات، لم يعد هناك أي إشارة خاصة لأنماط تصويت اليهود، بل اختفت كلياً.

في الانتخابات النصفية التي جرت مؤخراً، والتي أفرزت نتيجة ثورية في تكوين الكونغرس ومجلس الشيوخ وأشعلت تسونامي من المقالات التحليلية والتقديرات، لم يتم ذكر أو تقديم أي تقارير أو تقديرات حول كيفية تصويت اليهود، أو أي من المرشحين المتنافسين فضل اليهود انتخابه، أو إلى أي مدى ساعد دعم الناخبين اليهود في انتخاب أي سياسي.

ولا كلمة واحدة، ولا حتى إشارة ضمنية إلى نمط تصويت اليهود. وهي ظاهرة تحولت إلى عرف – حيث لم يعد مهماً كثيراً كيف ولمن صوت اليهود. ويقول مسؤولون كبار في الجلية يقرون ويدؤون هذه الظاهرة: “الصوت اليهودي في الانتخابات الأمريكية موجود، لكنه اختفى وتلاشى إعلامياً وكموضوع للخطاب الجماهيري”.

وحسب مسؤولين يهود، قدامى ومحترمين في الجالية، لم يفقد الصوت اليهودي حضوره الانتخابي وعامل تأثيره في نتائج الانتخابات فحسب، بل إن المال اليهودي أيضاً لم يعد ناشطاً ولا فاعلاً في الحملات الانتخابية كما كان في الماضي القريب.

فاليهود، وخاصة أصحاب رؤوس الأموال، كانوا معروفين كمتبرعين بسخاء للمرشحين المتنافسين في الانتخابات، ولا سيما المحلية منها، والذين أحبوهم وفضلوا رؤيتهم يفوزون وينتخبون.

قال رئيس منظمة يهودية رئيسية في نيويورك، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “لم يعد الأمر كذلك. اليهود الأثرياء يتبرعون للحملات المحلية، لكن ليس بالحجم ولا بالمبالغ التي تكون ذات مغزى وتأثير عملي في تمويل الحملة الانتخابية”.

وأكد مسؤول يهودي آخر، يظهر نشاطاً ومشاركة في حياة الجالية، خلال محادثة أجريت معه: “هذا صحيح. لقد فقد كل من الصوت اليهودي والمال اليهودي منذ فترة طويلة مكانتهما كموضوع إعلامي خاص يستحق اهتماماً انتخابياً وسياسياً خاصاً”.

“مضت الأيام”: التغيير في مكانة الصوت اليهودي

يقول إيريك يوفا، الذي شغل لسنوات طويلة منصب رئيس الحركة الإصلاحية: “مضت الأيام والأوقات التي كان فيها الجمهوريون والديمقراطيون ينظرون إلى الصوت اليهودي والدعم لإسرائيل كعنصر مهم ومؤثر وحاسم في حملاتهم الانتخابية ويتعاملون معه على هذا الأساس”.

ويضرب يوفا، الناشط في حياة الجالية، مثالاً على ما يصفه بـ “التدهور والانحدار في مكانة اللوبي اليهودي آيباك (AIPAC)”، والذي يقول عنه يوفا إنه “غير واعي للتغيرات في المزاج العام داخل المجتمع الأمريكي، وقد فقد الكثير من تأثيره على فرص المرشحين”.

ويشير يوفا أيضاً إلى الانخفاض وفي الواقع غياب الاهتمام والأهمية وتأثير المال اليهودي في الحملات الانتخابية. ويوضح قائلاً: “اليهود أصحاب الثروات ما زالوا يتبرعون للمرشحين المفضلين لديهم. ولكن يوجد اليوم في الولايات المتحدة أصحاب مليارات يشاركون في الحملات. غير أن المرشحين المتنافسين اليوم في الولايات المتحدة ليسوا بحاجة إلى تبرعات أصحاب الثروات الداعمين لإسرائيل أو المعارضين لها من أجل تمويل حملاتهم الانتخابية”.

والسبب وراء حقيقة أن الصوت اليهودي في الانتخابات الأمريكية وأنماط تصويت اليهود لم تعد حاضرة ولا يتم ذكرها إعلامياً كعامل مؤثر، يعود بحسب إيريك يوفا إلى أن “إسرائيل أصبحت هدفاً للانتقادات والإدانات حتى من جانب أعضاء الكونغرس الذين يعتبرون من المؤيدين لإسرائيل. لقد أصبح التحدث بانتقاد تجاه إسرائيل وضدها أمراً مقبولاً بل وحتى عادة مرغوبة وجديرة. حتى إن نائب الرئيس [السابق/الحالي] فانس وجد سبباً لاتهام إسرائيل بالهزيمة التي تلقاها الجمهوريون في الانتخابات النصفية”.

ووفقاً ليوفا، فإن “اليهود أقلية صغيرة بين سكان الولايات المتحدة، وقد تعرضوا في السنوات الأخيرة لانخفاض وتدهور مستمر كعنصر مؤثر في نتائج الانتخابات بالولايات المتحدة. وإذا كانت دولة إسرائيل ذكية وفطنة، فعليها أن تغير سلوكها السياسي”.

المصدر: اعلام العدو