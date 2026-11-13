كوشنر: الاجتماع مع بوتين كان مفصلا ومثمرا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مفصلا ومثمرا للغاية وكانت هناك مناقشات جيدة جدا على “جبهات عديدة”.

وقال كوشنر للصحفيين في دبلن: “كان اجتماعا مفصلا ومثمرا للغاية مع الرئيس بوتين “.

وأضاف: “لقد أجرينا مناقشات مثمرة للغاية على جبهات عديدة، وتمكنا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تبادل أسرى الحرب.. من الواضح أن هذه الحرب تؤثر على حياة الكثيرين، وعودة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم، في رأيي، ستكون إنجازا بالغ الأهمية”.

ووصل المبعوثان الخاصان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو صباح الخميس، بعد مشاركتهما في المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي، التي تناولت سبل تسوية النزاع والقضايا الأمنية والإنسانية.

وعقب الاجتماع في الكرملين، توجه ويتكوف وكوشنر إلى دبلن، حيث التقيا بفلاديمير زيلينسكي.

وأطلع المبعوثان الأمريكيان زيلينسكي على نتائج محادثاتهما في الكرملين مع الرئيس فلاديمير بوتين، والتي أعلن بعدها ويتكوف عن إحراز تقدم والاتفاق على عقد جولة مفاوضات ثلاثية جديدة تشارك فيها أطراف أوروبية.

هذا وأكد بوتين أن موسكو لم تعارض الحوار مع أوروبا، موضحا أن الجانب الأوروبي هو الذي قطع الاتصالات مع روسيا. كما دعا واشنطن إلى العمل مع حلفائها الأوروبيين لتحديد موقفهم من السلام والحرب في أوكرانيا.

في المقابل، ذكر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في دبلن الخميس، أنه لا يمكن مناقشة أمن أوروبا دون مشاركة أوروبية، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق تقدم ملموس يمهد لاتفاق سلام.

المصدر: روسيا اليوم