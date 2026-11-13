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    قصف مدفعي مكثف يستهدف شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية قذائف في عرض البحر قبالة خانيونس جنوبي القطاع

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