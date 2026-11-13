الهيئة العامة للبترول في غزة: دخول 67 شاحنة غاز فقط خلال الشهر الماضي ما يكفي لحصول نحو 174 ألف أسرة فقط على 8 كيلوغرامات وحرمان بقية الأسر من اي حصة ممكنة