ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية قرب خيمة شرق منطقة الكنيس سابقًا بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة وهما أحمد الحولي ورمزي نبيل رمضان أبو تيم