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    الدفاع المدني ينقل مصابًا برصاص الاحتلال إلى المستشفى البريطاني الميداني، إثر إطلاق نار متواصل باتجاه خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة

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