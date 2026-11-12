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    القوات المسلحة اليمنية تعاود استهداف محطة الضخ رقم 7 في خط شرق غرب بالسعودية بطائرة مسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح

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