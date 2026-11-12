تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأمريكا

أظهر موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع حالات انقطاع الإنترنت أن خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) و(تيمز) توقفت عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم الخميس.
وأفاد داون ديتكتور الذي يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر بتسجيل أكثر من 130 ألف حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك في الساعة 1:27 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن الذي أورده الموقع.
قالت مايكروسوفت في وقت سابق من اليوم إنها أصلحت انقطاعًا في خدمة تيمز أثر على المستخدمين في أمريكا الشمالية، وأن المشكلة وجدت طريقها للحل تماما.
وذكرت الشركة لاحقا أن المشكلة قد تؤثر أيضا على خدمة مايكروسوفت 365 للمستخدمين في مناطق أخرى.
سجلت داون ديتكتور أكثر من 46 ألف بلاغ من المستخدمين بشأن مشكلات في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو 3000 بلاغ من مستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق (تيمز).
المصدر: رويترز