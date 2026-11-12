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    دولي

    تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأمريكا

      أظهر موقع داون ديتكتور المتخصص في تتبع حالات ​انقطاع الإنترنت أن خدمات (مايكروسوفت 365) و(أوتلوك) ‌و(تيمز) توقفت عن العمل بالنسبة لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

      وأفاد داون ديتكتور الذي ​يتتبع حالات الانقطاع من خلال تجميع ⁠تقارير الحالة من عدد من ​المصادر بتسجيل أكثر من 130 ألف ​حالة أبلغ فيها المستخدمون عن مشكلات في أوتلوك في الساعة 1:27 مساء بتوقيت شرق ​الولايات المتحدة. وقد يختلف العدد ​الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن الذي أورده الموقع.

      قالت مايكروسوفت ‌في ⁠وقت سابق من اليوم إنها أصلحت انقطاعًا في خدمة تيمز أثر على المستخدمين في أمريكا الشمالية، وأن ​المشكلة وجدت ​طريقها للحل ⁠تماما.

      وذكرت الشركة لاحقا أن المشكلة قد تؤثر أيضا ​على خدمة مايكروسوفت 365 للمستخدمين ​في ⁠مناطق أخرى.

      سجلت داون ديتكتور أكثر من 46 ألف بلاغ من المستخدمين بشأن ⁠مشكلات ​في خدمة (مايكروسوفت 365)، ونحو ​3000 بلاغ من مستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول ​إلى تطبيق (تيمز).

      المصدر: رويترز

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