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    حركة حماس: ندعو مجلس السلام إلى إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية والمطالبة بتحقيق دولي مستقل

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