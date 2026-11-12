الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 21:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: ينفّذ العدو الإسرائيلي عملية تمشيط باتجاه عدد من المنازل في بلدة زوطر الغربية

      مواضيع ذات صلة

      السعودية تفشل حتى الان في إقناع الأوربيين بتصنيف انصار الله جماعة “إرهابية”

      السعودية تفشل حتى الان في إقناع الأوربيين بتصنيف انصار الله جماعة “إرهابية”

      تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأمريكا

      تعطل خدمات مايكروسوفت 365 وأوتلوك وتيمز لآلاف المستخدمين بأمريكا

      حركة حماس: ندعو مجلس السلام إلى إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية والمطالبة بتحقيق دولي مستقل

      حركة حماس: ندعو مجلس السلام إلى إدانة استهداف المدنيين والمرافق الطبية والمطالبة بتحقيق دولي مستقل