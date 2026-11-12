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   2 جمادى الآخرة 1448   
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    تتواصل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية في عدد من مناطق جنوب لبنان، مراسلنا علي شبيب ينقل صورة المشهد الميداني من هناك.

    المصدر: موقع المنار

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