خاص | من صناديق الاقتراع إلى مضيق هرمز… واشنطن أمام اختبار نفوذها في غرب آسيا

الجزء الأول : أزمة النفوذ والعقيدة العسكرية

أعادت صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية ونتائجها ملفات الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب على إيران والوجود العسكري الأميركي وقواعده في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب، إلى واجهة الاهتمامات السياسية والاستراتيجية. ولم تقتصر تداعيات الحرب على نتائجها العسكرية والاقتصادية، بل امتدت لتكشف عن ثغرات في العقيدة العسكرية الأميركية وتثير تساؤلات حول قدرة واشنطن على الحفاظ على نفوذها الإقليمي. فهل تعكس الخسارة الانتخابية للجمهوريين أزمة سياسية عابرة أم تحوّلًا أعمق في موازين القوى؟ وهل تدفع نتائج المواجهة الولايات المتحدة إلى مراجعة استراتيجيتها وإعادة بناء تحالفاتها، أم إلى مواصلة سياساتها بأدوات مختلفة؟ والأهم، هل يشهد العالم بداية انحسار الهيمنة العسكرية الأميركية وصعود نظام إقليمي ودولي جديد، أم أن واشنطن لا تزال قادرة على إعادة التموضع والحفاظ على دورها؟

من الانتخابات الأميركية إلى الحرب على إيران… أزمة النفوذ الأميركي

أعادت نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة طرح تساؤلات حول تداعيات الحرب على إيران على الداخل الأميركي، ومدى ارتباط التراجع الانتخابي للجمهوريين بأزمة أعمق في قدرة واشنطن على إدارة نفوذها الإقليمي. وبين الضغوط الداخلية والتحولات العسكرية والاستراتيجية، تتباين قراءات الباحثين بشأن مستقبل الدور الأميركي في غرب آسيا.

ناخبون أميركيون يدلون بأصواتهم خلال الانتخابات النصفية في مدينة بانغور بولاية مين، 3 تشرين الثاني 2026

في هذا الاطار يرى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حسن الزين، خلال حديثه لموقع المنار الإلكتروني، أن الرؤية التي وضعها فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونُشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، انطلقت من اعتقاد الإدارة الأميركية بأنها نجحت في القضاء على إيران ومحورها، أو على الأقل إضعافهما إلى حدّ كبير، وأن قطار الاتفاقات الإبراهيمية قد انطلق في مساره. وبناءً على هذه الرؤية، اعتقدت واشنطن أن بإمكانها التفرغ لملفاتها الداخلية والاقتصادية والخارجية، وفي مقدمتها مواجهة الصين.

لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن ترامب، إذ اندلعت، بتحريض واضح من رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حرب استمرت أربعين يومًا، وأفضت إلى نتائج معاكسة للتوقعات الأميركية. فقد خرجت القواعد العسكرية الأميركية عن الخدمة، وتعرضت الهيبة العسكرية الأميركية لضربة كبيرة، فيما خرجت إيران من المواجهة أكثر قوة بأضعاف مما كانت عليه.

وأدّت هذه النتائج إلى وضع الإدارة الأميركية أمام مأزق عميق وحالة من التخبط غير المسبوق، من شأنهما مفاقمة الأزمات التي تواجهها الولايات المتحدة، بما يتجاوز التداعيات المباشرة للحرب على إيران.

ويتمثل الدليل الأبرز على تأثير إيران في مجرى الأحداث العالمية، وفق هذه القراءة، في السقوط الانتخابي الكبير الذي تعرض له ترامب وحزبه، على نحو غير مسبوق في التاريخ الأميركي الحديث، فضلًا عن خسارة نتنياهو انتخابيًا.

ولا تنفصل هذه التحولات عن التراجع الذي أصاب صورة الولايات المتحدة وكيان العدو على المستوى العالمي، بالتزامن مع صعود قوى جديدة تسعى إلى التحرر من الهيمنة الأميركية والإسرائيلية. ويعزز هذا الاتجاه ما تعرض له حلفاء ترامب ونتنياهو من خسائر في البرازيل وصربيا والمجر ومناطق أخرى من العالم.

وعليه، فإننا أمام بداية انحسار التيار اليميني البروتستانتي الإنجيلي والصهيوني المتطرف، وهو ما يعكس تحولات تتجاوز حدود الانتخابات الأميركية وتداعيات الحرب على إيران.

وفي قراءة نشرها المجلس الأطلسي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يرى الباحث ويليام ويكسلر أن هزيمة الجمهوريين تجاوزت الخسارة التقليدية لحزب الرئيس، نتيجة ارتفاع المشاركة الديمقراطية وتراجع حماسة القاعدة الجمهورية. ويربط ذلك بتداعيات الحرب على إيران وتنامي الاعتراض على الدعم الأميركي لكيان العدو، محذّرًا من أن الأزمة الانتخابية قد تدفع ترامب لاحقًا إلى استئناف العمليات العسكرية بحثًا عن انتصار يعوّض خسارته السياسية

أما الباحث جوناثان كافرلي، فيستند في تحليل نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إلى استطلاع أظهر أن 63% من الأميركيين المستطلعين اعتبروا قرار الحرب على إيران خاطئًا، فيما رأى 74% أنها شكّلت عاملًا مهمًا أو حاسمًا في تصويتهم. لكنه يحذّر من اختزال الهزيمة بالحرب وحدها، مرجّحًا أن تأثيرها الانتخابي الأكبر جاء بصورة غير مباشرة، عبر ارتفاع الأسعار وتفاقم الضغوط الاقتصادية.

فيما ناقشت الباحثة هدى رؤوف، في مقال نشرته «إندبندنت عربية» في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حدود تأثير الانتخابات على المواجهة الأميركية–الإيرانية، معتبرة أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات أوسع لمراقبة الحرب وتقييد تمويلها، لكنها لا تسلب ترامب صلاحياته العسكرية. وتشير إلى أن طهران تسعى لاستثمار المأزق الأميركي لتعزيز موقعها التفاوضي، فيما تبقى احتمالات التصعيد والتسوية مفتوحة، من دون أن تعني الهزيمة الانتخابية نهاية الحرب.

الحرب على إيران تكشف ثغرات العقيدة العسكرية الأميركية

كشفت الحرب على إيران عن ثغرات في العقيدة العسكرية الأميركية، ولا سيما في حماية القواعد العسكرية واستنزاف منظومات الدفاع الصاروخي ومخزون الذخائر. وأثارت هذه التطورات تساؤلات لدى الأوساط العسكرية ومراكز الدراسات الغربية حول حدود التفوق العسكري الأميركي، ومدى الحاجة إلى مراجعة استراتيجية تعيد النظر في أدوات القوة والانتشار العسكري في المنطقة.

جنود أميركيون أمام منظومة باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة العديد بقطر.

في هذا الصدد كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في دراسة نشرها في تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن الحرب على إيران استنزفت جزءًا كبيرًا من المخزون الأميركي من صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك، مقدّرًا أن إعادة بعض هذه المخزونات إلى مستوياتها السابقة قد تستغرق ثلاث سنوات أو أكثر. وحذّر من أن هذا الاستنزاف يضعف قدرة واشنطن على خوض مواجهات متزامنة، ويثير تساؤلات بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها العسكرية تجاه حلفائها، ولا سيما في غرب المحيط الهادئ.

وفي دراسة نشرها مركز ستيمسون الأميركي في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، اعتبرت الباحثة إيما آشفورد والباحث ويل سميث أن الحرب على إيران كشفت هشاشة شبكة القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، بعدما أصبحت أهدافًا مكشوفة للصواريخ والمسيّرات الإيرانية. ودعا الباحثان واشنطن إلى عدم إعادة بناء قواعدها وفق النموذج السابق، والاستعاضة عن الانتشار العسكري الدائم بوجود أصغر يضمن إمكانية الوصول العسكري عند الضرورة، بعدما أثبتت الحرب أن تنفيذ العمليات الأميركية لا يتطلب بالضرورة قواعد ضخمة ودائمة في الخليج.

قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في منطقة الخليج العربي، من بينها قاعدة العديد في قطر والظفرة في الإمارات ومقر الأسطول الخامس في البحرين.

في هذا الاطار يؤكد الدكتور حسن الزين أن الحرب على إيران كشفت، بصورة واضحة، حدود القوة العسكرية الأميركية، في مواجهة الصلابة والصمود والعنفوان الإيراني، والاستعدادات العسكرية التي راكمتها طهران على مدى عقود.فالاحتكاك العسكري المباشر يكشف نقاط القوة والضعف لدى الخصوم والأعداء، وحتى لدى الأطراف التي تقف على الحياد، وفق المفهوم الذي طرحه المفكر العسكري كارل فون كلاوزفيتز.

ومن أبرز ما كشفته الحرب أن الولايات المتحدة صاغت عقيدتها المتعلقة بالقواعد العسكرية انطلاقًا من مفاهيم تعود إلى مرحلة الحرب الباردة، وعلى افتراض أن أحدًا لن يجرؤ على استهداف هذه القواعد. ولهذا السبب، كانت القواعد الأميركية تعمل في ظروف اعتيادية، وكأنها مخيمات عسكرية أو كشفية، من دون استعداد كافٍ لمواجهة هجمات واسعة ومباشرة.

كما أظهرت الحرب وجود ثغرات كبيرة في منظومات الدفاع الصاروخي الأميركية ومخزونها من الذخائر. فقد كانت واشنطن تمتلك قدرًا محدودًا من وسائل الدفاع الصاروخي، قبل أن تقدم جزءًا منها إلى كيان العدو، وجزءًا آخر إلى أوكرانيا، ما أدى إلى استنزاف المخزون المتاح.

وعندما اندلعت الحرب، انكشف حجم هذا النقص، وتسرّبت معلومات أحدثت فضيحة كبيرة داخل البنتاغون، مفادها أن المخزون الأميركي لم يعد يتجاوز نحو الثلث من الاحتياطي، إلى جانب كميات تشغيلية من الصواريخ لا تكفي لخوض حرب تستمر شهرًا واحدًا.

نماذجمن الترسانة الصاروخية والمسيّرات الإيرانية، تشمل شاهد 136 وخيبر شكن وسجيل، التي برز دورها في المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وكيان العدو.

في المقابل، كشفت المواجهة عن التحول الذي شهدته العقيدة العسكرية الإيرانية، القائمة على المزج بين الصواريخ والطائرات المسيّرة، واعتماد استراتيجية الصمود العسكري من خلال الانتشار في الجبال والمنشآت المحصنة تحت الأرض، بما يوفر الحماية للمنشآت الصاروخية.

وتستند هذه العقيدة أيضًا إلى الصبر الاستراتيجي الطويل والقدرة على تحمل خسائر كبيرة بصورة غير مسبوقة. فقد تعرضت إيران، بحسب المعطيات المطروحة، لنحو خمسة وعشرين ألف غارة جوية، استهدفت ما يقارب كامل بنك الأهداف الأميركي، فضلًا عن العمليات الرامية إلى تصفية الجيوب التخريبية الداخلية.

ورغم هذا الحجم من الضربات، تمكنت إيران من الصمود، وأظهرت نموذجًا عسكريًا جديدًا خضع للدراسة من جانب حلف شمال الأطلسي، وكذلك في تركيا، بهدف الاستفادة من تجربة الصمود العسكري الإيراني في مواجهة قوتين عسكريتين كبيرتين، هما الولايات المتحدة وكيان العدو، مدعومتين بإمكانات الحلف الأطلسي.

فقد وُضعت، خلال الحرب، مطارات الحلف الأطلسي وإمكاناته العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي الموجودة في الشرق الأوسط في خدمة العمليات العسكرية ضد إيران.

قواعد وطائرات عسكرية أميركية وبريطانية خارج الخليج.

وبذلك، كشفت المواجهة حدود القدرة الأميركية على استخدام القوة العسكرية المباشرة لفرض التوازنات الإقليمية، في ظل ظهور نموذج عسكري إيراني استطاع الصمود أمام هذا الحجم من القوة النارية.

وفي ما يتعلق بالمراجعة الاستراتيجية الأميركية، يشير الزين إلى أنها بدأت فعليًا، وفق ما تسرّب من تقارير داخل البنتاغون، ولا سيما في ما يتعلق بإعادة تقييم الرؤية العسكرية الأكثر جدوى في ضوء نتائج الحرب على إيران.

وتتركز هذه المراجعة على إعادة بناء القواعد العسكرية الأميركية، وتعزيز إنتاج ذخائر منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، والتوسع في الاعتماد على الطائرات المسيّرة والوسائل القتالية غير المأهولة.

فقد نجحت إيران، من خلال نموذجها العسكري، في إفشال الرؤية الأميركية التي استمرت نحو ثلاثين عامًا، منذ حرب الكويت، وفق تقديرات خبراء عسكريين أميركيين.

كما كشفت الحرب فشل العقيدة العسكرية الإسرائيلية–الأميركية التي قامت على الاغتيالات، وضرب شبكات الاتصالات، وتدمير البنى التحتية العسكرية الرئيسية، وصولًا إلى استهداف القيادات العليا للنظام الإيراني.

وكانت هذه العقيدة تقوم، على كسر حلفاء الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ثم قطع رأسه، اعتقادًا بأن هذه العمليات كفيلة بإسقاط قدرته على الصمود والمواجهة.

غير أن النتائج أظهرت أن هذه العمليات لم تحقق جميع الأهداف التي وُضعت لها، بل إن بعضها لم يتحقق أصلًا. وعلى العكس من ذلك، خرجت إيران أكثر قوة على مستويات عدة، سواء على صعيد نظامها العسكري والسياسي، أو على مستوى برنامجها النووي، الذي تمكنت من إخفائه، وأصبح خارج نطاق الرقابة الدولية. كما استطاعت إيران إعادة بناء وتعافي القوى الحليفة لها في المنطقة بدرجة كبيرة من الكفاءة، ما أظهر حدود فاعلية استراتيجية استهداف القيادات والبنى العسكرية في تحقيق الحسم.

وانطلاقًا من هذه النتائج، تتجه الولايات المتحدة حاليًا، بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي، ولا سيما تركيا، إلى البحث عن وسائل جديدة لاحتواء الصعود الإيراني وتعاظم قوته الإقليمية.

وبذلك، فإن المراجعة الأميركية لا تقتصر على معالجة الثغرات التقنية والعسكرية التي كشفتها الحرب، بل تشمل إعادة النظر في العقيدة العسكرية ووسائل إدارة المواجهة مع إيران، في ظل استمرار السعي الأميركي إلى احتواء نفوذها.

تكشف نتائج الانتخابات الأميركية وتداعيات العدوان على إيران أن الأزمة التي تواجهها واشنطن لا تقتصر على تراجع التأييد الشعبي لإدارة ترامب، بل تمتد إلى حدود فاعلية عقيدتها العسكرية وقدرتها على فرض التوازنات الإقليمية بالقوة. فقد أظهرت المواجهة ثغرات في منظومة القواعد العسكرية والدفاعات الصاروخية الأميركية، في مقابل قدرة إيران على الصمود وإفشال عدد من الأهداف الاستراتيجية للمواجهة. غير أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة نهاية النفوذ الأميركي، بل تضع واشنطن أمام تحدي مراجعة أدوات قوتها وأساليب انتشارها العسكري. ومن هنا، يبرز السؤال الأهم: كيف ستعيد الولايات المتحدة بناء تحالفاتها وإدارة نفوذها في غرب آسيا، ولا سيما في ظل التحولات التي تشهدها الممرات البحرية وموازين القوى الإقليمية والدولية؟

يتبع …

المصدر: موقع المنار