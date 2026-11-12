مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأحد 12-11-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: محمد قازان

مجلسُ خبراءِ القيادةِ في الجمهوريةِ الإسلاميةِ الإيرانيةِ يوصي بمراجعةِ العقيدةِ النوويةِ، فهل يراجعُ أهلُ العدوانِ خياراتِهم قبلَ فواتِ الأوانِ؟

بقفزةٍ استراتيجية، ردَّ الإيرانيونَ على أمِّ القنابلِ الأميركيةِ وأبي المغامراتِ الصهيونيةِ، فاستجاب مجلسُ الخبراءِ للمطالبِ الشعبيةِ والوطنيةِ، موصياً بإعادةِ دراسةِ مسألةِ الانسحابِ من معاهدةِ عدمِ انتشارِ الأسلحةِ النوويةِ، ومراجعةِ العقيدةِ الدفاعيةِ، في ظلِّ التهديداتِ المتكررةِ ضدَّ المعرفةِ النوويةِ الإيرانيةِ وسطَ صمتِ المؤسساتِ الدوليةِ المعنيةِ.

ولمَن يعنيهم الأمرُ، فإنَّ التوصيةَ هذه، وإنْ كانتْ غيرَ ملزمةٍ لقائدِ الثورةِ الإسلاميةِ، آيةِ اللهِ السيّدِ مجتبى الخامنئي، لكنها تُعينُه في أيِّ خيارٍ قد يتخذُه لحمايةِ الجمهوريةِ الإسلاميةِ، وتُشكِّلُ مؤشرًا إلى أنَّ القرارَ الإيرانيَّ بمواجهةِ العدوانِ بكلِّ السُّبُلِ ليسَ للاستهلاكِ الإعلاميِّ.

أمّا المواقفُ المستهلَكةُ أميركيًّا وإسرائيليًّا، فلم تَعُدْ تُخيفُ الشعبَ الإيرانيَّ المستعدَّ لكلِّ الاحتمالاتِ. وقبلَ أن يتمكَّنَ بنيامين نتنياهو من ابتزازِ خصمِه اللدودِ غادي آيزنكوت، ودفعِه إلى القبولِ بحكومةِ وحدةٍ، أو الذهابِ إلى تسعيرِ حربٍ مفتعلةٍ في المنطقةِ، عكسَ منطقُ دونالد ترامب الكثيرَ من الإحباطِ السياسيِّ، بمطالبته نائبَه جي دي فانس الاهتمام بالحدِّ من الجريمةِ ومكافحةِ الهجرةِ، بدلَ استغراقِ الوقتِ في مفاوضة الإيرانيينَ، كما قالَ.

أمّا الأقوالُ في بلادِنا، فكأنَّها خارجُ سياقِ التطوراتِ المتسارعةِ. وبدلًا من أن يستمعَ السياسيونَ إلى نصيحةِ الأمينِ العامِّ لحزبِ اللهِ، سماحةِ الشيخِ نعيم قاسم، بمعاودةِ ترتيبِ الأولوياتِ لمواجهةِ التحدياتِ والاستفادةِ من المتغيراتِ، وبجعلِ طردِ المحتلِّ وتحريرِ الأرضِ أولويةً، على أن يكونَ النقاشُ في سائرِ الملفاتِ، دونَ استثناءٍ، بقيتِ الاعتداءاتُ الصهيونيةُ المتفلِّتةُ من كلِّ الحدودِ في الجنوبِ غائبةً عن أولوياتِ المسؤولينَ وعن تصريحاتِهم في الداخل والخارجِِ، فيما كادَ مجلسُ النوابِ أن يتيهَ في جلستِه التشريعيةِ بينَ أرقامِ الحكومةِ ، وهو يناقشُ قوانينَها وقروضها الاستنسابية، والتي رأى فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، نذيرًا بفوضى ماليةٍ جديدةٍ.

المصدر: موقع المنار