العميد سريع: نفذت قواتنا المسلحة 6 عمليات استهداف لتحشيدات العدوان السعودي في معسكر خرز ومواقع أخرى في رأس العارة وخرز بمحافظة لحج بصواريخ بالستية وكانت الإصابات مباشرة