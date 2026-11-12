صدور مراسيم توزيع مبالغ من الصندوق البلدي المستقل على القرى التي لا بلديات فيها

صدرت بعد ظهر اليوم المراسيم 4297 و4298 و4299 و4300 و4301 تاريخ 12 تشرين الثاني 2026 وتقضي بتوزيع المبالغ المقتطعة من الصندوق البلدي المستقل المخصصة للإنارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي لا بلديات فيها وذلك من العام 2017 الى العام 2022.

وتتوزع هذه القرى على محافظات النبطية ولبنان الجنوبي وجبل لبنان والبقاع ولبنان الشمالي وعكار وبعلبك-الهرمل على ان يجري توزيع الاموال في كل قرية بقرار يصدر عن القائمقام ويخضع لتصديق المحافظ المعني.

وحملت المراسيم تواقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار.