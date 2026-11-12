رضائي: القوات الجوية للحرس الثوري مستعدة للرد على أي تهديد دون قيود جغرافية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتحقيق إنجازات جديدة في معركتها ضد «العدو الصهيوني الأميركي»، مشدّداً على جاهزيتها للاستجابة الفورية والفعّالة والمتناسبة لأي تهديد، في أي مكان ودون قيود جغرافية.

وقال رضائي إن هذه القوات وضعت أوامر وتدابير القائد الأعلى للقوات المسلحة في صدارة أولوياتها، وعزّزت جاهزيتها القتالية الذكية، مؤكداً استعدادها الكامل للتضحية وتحقيق إنجازات جديدة.

واعتبر أن تدشين مدينة الصواريخ الجديدة التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري يشكّل دليلاً بارزاً ومبعث فخر على هذه الجاهزية.

المصدر: موقع المنار