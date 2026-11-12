الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 18:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    رضائي: القوات الجوية للحرس الثوري مستعدة للرد على أي تهديد دون قيود جغرافية

      أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن القوات الجوية التابعة للحرس الثوري على أهبة الاستعداد لتحقيق إنجازات جديدة في معركتها ضد «العدو الصهيوني الأميركي»، مشدّداً على جاهزيتها للاستجابة الفورية والفعّالة والمتناسبة لأي تهديد، في أي مكان ودون قيود جغرافية.

      وقال رضائي إن هذه القوات وضعت أوامر وتدابير القائد الأعلى للقوات المسلحة في صدارة أولوياتها، وعزّزت جاهزيتها القتالية الذكية، مؤكداً استعدادها الكامل للتضحية وتحقيق إنجازات جديدة.

      واعتبر أن تدشين مدينة الصواريخ الجديدة التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري يشكّل دليلاً بارزاً ومبعث فخر على هذه الجاهزية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الجيش الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلتين أخريين إثر اصطدامهما بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

      الجيش الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلتين أخريين إثر اصطدامهما بلغم بحري شرقي مضيق هرمز

      الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك فريق تابع لجماعات انفصالية شمال غربي البلاد

      الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك فريق تابع لجماعات انفصالية شمال غربي البلاد

      المشهد السياسي في إيران… قراءة من طهران مع مراسلنا وسام أسد

      المشهد السياسي في إيران… قراءة من طهران مع مراسلنا وسام أسد