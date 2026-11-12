ورقة سياسية: انتخابات الكونغرس تعيد توزيع القوة في واشنطن وتضع الدعم للكيان الإسرائيلي أمام اختبار جديد

خلصت ورقة سياسية من اصدار مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير إلى أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية لعام 2026 أعادت توزيع موازين القوى داخل واشنطن، ووسّعت فرص مساءلة إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران والمساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي، لكنها لم تمنح الديمقراطيين قدرة مطلقة على تغيير السياسة الخارجية أو تجاوز صلاحيات الرئيس.

واعتبرت الورقة، بعنوان «قراءة في الانتخابات النصفية الأميركية 2026: إعادة تشكيل موازين القوى داخل الولايات المتحدة وانعكاساتها على العلاقة مع الكيان المؤقت»، أن الانتخابات أضعفت الحصانة السياسية التقليدية للتحالف الأميركي مع الكيان الإسرائيلي، من دون أن تنهيه، وكشفت حدود قدرة جماعات الضغط على ضمان النتائج الانتخابية رغم استمرار نفوذها المالي والمؤسسي.

وشدّدت على ضرورة الفصل بين أربعة مستويات: خسارة الجمهوريين انتخابياً، وتغيّر اتجاهات الرأي العام، وتراجع فاعلية بعض أدوات جماعات الضغط، وانتقال هذه التحولات إلى قرارات تشريعية وتنفيذية. وأوضحت أن تحقق أحد هذه المستويات لا يعني بالضرورة تحقق المستويات الأخرى.

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المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير