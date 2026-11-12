الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 18:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ورقة سياسية: انتخابات الكونغرس تعيد توزيع القوة في واشنطن وتضع الدعم للكيان الإسرائيلي أمام اختبار جديد

      خلصت ورقة سياسية من اصدار مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير إلى أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية لعام 2026 أعادت توزيع موازين القوى داخل واشنطن، ووسّعت فرص مساءلة إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران والمساعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي، لكنها لم تمنح الديمقراطيين قدرة مطلقة على تغيير السياسة الخارجية أو تجاوز صلاحيات الرئيس.

      واعتبرت الورقة، بعنوان «قراءة في الانتخابات النصفية الأميركية 2026: إعادة تشكيل موازين القوى داخل الولايات المتحدة وانعكاساتها على العلاقة مع الكيان المؤقت»، أن الانتخابات أضعفت الحصانة السياسية التقليدية للتحالف الأميركي مع الكيان الإسرائيلي، من دون أن تنهيه، وكشفت حدود قدرة جماعات الضغط على ضمان النتائج الانتخابية رغم استمرار نفوذها المالي والمؤسسي.

      وشدّدت على ضرورة الفصل بين أربعة مستويات: خسارة الجمهوريين انتخابياً، وتغيّر اتجاهات الرأي العام، وتراجع فاعلية بعض أدوات جماعات الضغط، وانتقال هذه التحولات إلى قرارات تشريعية وتنفيذية. وأوضحت أن تحقق أحد هذه المستويات لا يعني بالضرورة تحقق المستويات الأخرى.

      للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.

      المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

      مواضيع ذات صلة

      التمويل والتشريع والرقابة.. أدوات الكونغرس الجديد للضغط على ترامب لإنهاء الحرب على إيران

      التمويل والتشريع والرقابة.. أدوات الكونغرس الجديد للضغط على ترامب لإنهاء الحرب على إيران

      المشهد السياسي في إيران… قراءة من طهران مع مراسلنا وسام أسد

      المشهد السياسي في إيران… قراءة من طهران مع مراسلنا وسام أسد

      واشنطن تبحث عن آليات جديدة لتشديد الحصار الاقتصادي على إيران

      واشنطن تبحث عن آليات جديدة لتشديد الحصار الاقتصادي على إيران