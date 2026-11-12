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    سي إن إن: الشرطة تصدر أمرا بالبقاء داخل المنازل في أجزاء واسعة من منطقتي دوبونت سيركل ولوغان سيركل بالعاصمة الأميركية واشنطن بعد عملية إطلاق النار

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