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    يرصد مراسلنا هاشم السيد حسن آخر التطورات الميدانية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قرى وبلدات جنوب لبنان

    المصدر: موقع المنار

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