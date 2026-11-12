ترامب في آخر تصريحاته حول ايران: لسنا بحاجة لاتفاق

اعتبر الرئيس الاميركي انه ليس بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وذلك رغم محاولاته المتكررة للتوصل الى اتفاق معها لكن ايران ترفض التنازل عن مبادئ وشروط ثابتة في الاتفاق.

وقال ترامب: “لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّى ذلك الزمن. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ومضيق هرمز”، “… في اشارة الى الاموال الايرانية المجمدة على مراحل منذ عشرات السنين والتي تقدر بحوالى 100 مليار، وفي اشارة ايضا الى سيطرة ادارته المزعومة على هرمز.



واضاف: طلبتُ من نائب الرئيس فانس تركيز جهوده بالكامل على الفساد والجريمة المستشريين في المدن والولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعاني الولايات الديمقراطية، مثل مينيسوتا وكاليفورنيا وإلينوي وغيرها الكثير، من سوء الإدارة وكوارث الفساد. تُسرق مليارات الدولارات شهريًا. يمكننا تحقيق التوازن في ميزانيتنا بسرعة من خلال القضاء على هذا النشاط الإجرامي واسع النطاق. الفساد متأصل في قيادة الحزب الديمقراطي!