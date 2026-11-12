الخميس   
   12 11 2026   
   2 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 15:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة التشريعية على أن تستأنف في جلسة مسائية تعقد الساعة 6

      مواضيع ذات صلة

      النائب حسن عز الدين: بقاء المقاومة مرتبط ببقاء التهديد الوجودي للبنان

      النائب حسن عز الدين: بقاء المقاومة مرتبط ببقاء التهديد الوجودي للبنان

      ترامب في آخر تصريحاته حول ايران: لسنا بحاجة لاتفاق

      ترامب في آخر تصريحاته حول ايران: لسنا بحاجة لاتفاق

      النائب حسن فضل الله يحذر من أزمة مالية جديدة وينتقد فتح اعتماد إضافي لملف الكهرباء

      النائب حسن فضل الله يحذر من أزمة مالية جديدة وينتقد فتح اعتماد إضافي لملف الكهرباء