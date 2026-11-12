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    عربي وإقليمي

    غارة للاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة

      شنّ طيران الاحتلال غارة استهدفت نهاية شارع البركة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

      المصدر: موقع المنار

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