المكتب السياسي لأنصار الله يدين استهداف مستشفى ناصر في غزة والحملات ضد كتائب حزب الله في العراق

أدان المكتب السياسي لأنصار الله القصف الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، اليوم، وأسفر، عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد من الأطباء والمرضى والعاملين في المستشفى، كما أدان الحملات التي تستهدف كتائب حزب الله في العراق، داعياً فصائل المقاومة العراقية إلى التكاتف والتعاون.

ووصف المكتب القصف بأنه «جريمة وحشية» ارتكبها الاحتلال الصهيوني بصورة متعمّدة، معتبراً أن استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين فيها يشكّل «جريمة حرب مكتملة الأركان»، وينطوي على استهتار بالغ بالقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وأعرب عن أسفه لأن الانتهاكات والجرائم المتواصلة والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة «لم تعد تحرّك ضمائر الحكام العرب والمسلمين، أو تستفزّ ما تبقّى لديهم من نخوة أو إنسانية».

ووجّه المكتب التحية إلى مقاتلي كتائب حزب الله في العراق والشعب العراقي، مستذكراً مواقفهم التي وصفها بالمشرّفة في نصرة غزة وفلسطين ومواجهة تنظيم داعش والجماعات التكفيرية. كما أشاد بالأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، ومواقفه الداعمة لليمن ومظلومية الشعب اليمني.

وأدان «الحملات الظالمة وغير المبرّرة» التي تطال كتائب حزب الله، متهماً الولايات المتحدة والسعودية بإدارتها على خلفية مواقف الكتائب الداعمة لغزة وفلسطين واليمن، ومؤكداً أن هذه الحملات «المشبوهة» تخدم المصالح الأميركية والسعودية بصورة واضحة.

وشدّد المكتب على أن المرحلة التي يمرّ بها العراق تتطلّب من جميع فصائل المقاومة العراقية التكاتف والتعاون لمواجهة المؤامرات والتحديات التي تشهدها البلاد، وقطع الطريق على «الأهداف الخبيثة» التي تستهدف الشعب العراقي والمكوّنات الحرة والشريفة في العراق والأمتين العربية والإسلامية عموماً.

المصدر: موقع المنار