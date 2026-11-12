انصار الله ادانت جريمة الاحتلال بقطاع غزة والحملة على كتائب حزب الله في العراق

‏ادان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني هذا اليوم بالقصف المتعمد لمستشفى ناصر بقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة العديد من الأطباء والمرضى والعاملين في المستشفى.

‏وقال “إن استهداف المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين فيها، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، مع ما تنطوي عليه من استهتار بالغ بالقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان. ‏وما يؤسف له أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة وما يعيشه قطاع غزة من أوضاع إنسانية كارثية ما عادت تحرك ضمائر الحكام العرب والمسلمين، أو تستفز ما تبقى لديهم من نخوة أو إنسانية”.

‏كما “حيا الإخوة المجاهدين في كتائب حزب الله في العراق، والشعب العراقي الشقيق والعزيز ونتذكر مواقفهم المشرفة في نصرة غزة وفلسطين وفي مواجهة داعش والتكفيريين، ونشيد بأمينها العام المجاهد العزيز أبو حسين الحميداوي ومواقفه الداعمة لليمن ومظلومية الشعب اليمني”.

‏كما دان “الحملات الظالمة وغير المبررة، التي تطال كتائب حزب الله والتي يديرها العدو الأمريكي والسعودي على خلفية مواقفهم المشرفة مع غزة وفلسطين واليمن.” ‏واكد “أن هذه الحملات المشبوهة إنما تخدم العدو الأمريكي والسعودي بشكل واضح”.



وقال “‏إن المرحلة التي تعيشها العراق تتطلب من كافة فصائل المقاومة العراقية التكاتف والتعاون في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تمر بها البلاد، وقطع الطريق على أهداف العدو الخبيثة التي تستهدف الشعب العراقي والمكونات الحرة والشريفة في العراق، وفي أمتنا العربية والإسلامية بشكل عام.