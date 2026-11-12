محافظ الهرمل يدعو إلى تنسيق الجهود التنموية وتوزيع المساعدات وفق الأولويات في بعلبك الهرمل

شدّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على أهمية التنسيق والتعاون بين الجمعيات والمنظمات الدولية والبلديات، تجنّباً لازدواجية المشاريع والأنشطة في المنطقة الواحدة، وضماناً لتوزيع الجهود والمساعدات على المناطق والفئات الأكثر حاجة.

كلام خضر جاء خلال اللقاء التنسيقي التنموي مع المنظمات الدولية المانحة والبلديات، الذي عُقد في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحضور رؤساء الاتحادات والبلديات، وممثلي المنظمات الدولية المانحة والجمعيات والمؤسسات الرسمية وفاعليات المنطقة.

وأكد خضر أن التعاون ضروري لتحقيق المصلحة العامة، مشدداً على استعداده لدعم عمل جميع الجمعيات والمنظمات، ضمن القوانين المرعية الإجراء.

بدوره، أوضح المنسق التنموي في البقاع مع المنظمات والجمعيات الدولية وبلديات المحافظة، شفيق قاسم شحادة، أن الاحتياجات والأولويات جرى رصدها من خلال استطلاع وُجّه إلى رؤساء الاتحادات والبلديات، وبعض المخاتير في البلدات التي لا توجد فيها بلديات، إضافة إلى عينة عشوائية شملت 429 مستطلعاً من مختلف مناطق محافظة بعلبك الهرمل.

وأشار إلى أن نتائج الاستطلاع تقدم صورة واضحة عن الأولويات والاحتياجات، وهي أمور معروفة أساساً لدى الجميع.

المصدر: موقع المنار