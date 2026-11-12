تقارير مصورة | إيران تحذّر من تداعيات أي عدوان جديد وتؤكد جاهزيتها العسكرية

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن ناقلتي نفط تعرّضتا، ليل أمس، لحادث أثناء عبورهما مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي غير المصرّح به، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية.

وأضافت أن الحادث أسفر عن انفجارين كبيرين أدّيا إلى توقف الناقلتين، مشيرةً إلى أنهما من فئة ناقلات النفط العملاقة، وكانتا تحملان أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط إجمالاً.

وفي السياق، تفقد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، حطام الطائرات المسيّرة والصواريخ التي أسقطها الجيش الإيراني، مؤكداً أن العدو سيتكبد خسائر فادحة في حال ارتكابه أي عدوان جديد.

من جهته، أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد شكارجي، أن الشعب والقوات المسلحة الإيرانية لا يخشون التهديدات الأميركية، وأنهم باتوا أكثر استعداداً بكثير مما كانوا عليه خلال الحرب المفروضة، مع امتلاكهم إمكانات أكبر.

ومعنا من طهران مراسلنا وسام أسد.

المصدر: موقع المنار