تقارير مصورة | القطاع الخامس في حزب الله يحيي يوم الشهيد بجولة على أضرحة الشهداء في البقاع

أحيا القطاع الخامس في حزب الله بمنطقة البقاع يوم الشهيد، عبر جولة على أضرحة الشهداء في عدد من بلدات المنطقة، شملت: حلبتا، الخرايب، زبود، الزيرة، العين، النبي عثمان، اللبوة، الدورة، صبوبا، حربتا، أمهز، مقراق، النقرة، البزالية، قرحا، نبحا، قليلة، الحرفوش، الرام، الجوبانية، شعت، رسم الحدث والفاكهة.

وتخلّلت الجولة مراسم وضع أكاليل وباقات من الزهور على الأضرحة، بمشاركة الهيئات النسائية، وعناصر من كشافة الإمام المهدي (عج)، والأخوة في الدفاع المدني – الهيئة، إلى جانب جمع من الأهالي وعائلات الشهداء.

المصدر: موقع المنار