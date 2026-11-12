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    القوات المسلحة الايرانية: في حال أقدم العدو على أي اعتداء جديد على إيران فإن الأهداف المادية وغير المادية ستتعرض لهجوم شديد إلى حدّ يثير ذهول العالم

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