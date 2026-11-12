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    دولي

    بالصور | بزشكيان وبارزاني يبحثان العلاقات الثلاثية والتطورات الإقليمية في أنطاليا

      التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس، في مدينة أنطاليا التركية، وبحثا واقع العلاقات بين إقليم كردستان وكلّ من العراق وإيران.

      وقال بارزاني، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه تبادل مع بزشكيان وجهات النظر بشأن العلاقات بين الأطراف الثلاثة، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

      وشدد الجانبان على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل والتعاون، باعتبارها أفضل السبل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

      المصدر: وكالة فارس

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