العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية: ناقلتا نفط مخالفتان تعرضتا لحادث، ليل أمس، أثناء عبورهما مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي غير المصرّح به