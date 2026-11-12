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    العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية: ناقلتا نفط مخالفتان تعرضتا لحادث، ليل أمس، أثناء عبورهما مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي غير المصرّح به

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