القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية: تعرض ناقلتي نفط مخالفتين لحادث اثناء عبورهما مضيق هرمز

اعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ان”ناقلتي نفط مخالفتين تعرضتا لحادث، ليل أمس، أثناء عبورهما مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي غير المصرّح به، رغم التحذيرات المتكررة من مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية، ما أدى إلى وقوع انفجارين كبيرين وتوقف السفينتين.

أن الناقلتين من فئة ناقلات النفط العملاقة (سوبر تانكر)، وكانتا تحملان أكثر من 4 ملايين برميل من النفط إجمالًا.

وحذّرت بحرية حرس الثورة من أن أي سفينة تُطفئ أنظمة الملاحة الخاصة بها في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وتتعاون مع الجيش الأميركي في عبور المسار الجنوبي غير المصرّح به، ستواجه المصير نفسه”.

المصدر: القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية